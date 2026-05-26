Skip to main content
Gesundheitslösungen
Produkte & Services
Fachbereiche
Support & Kontakt
Shop
Ultraschall
Lumify USB-C-Schallkopfkabel
Lumify USB-C-Schallkopfkabel
USB-C-Schallkopfkabel
Ultraschall
Lumify USB-C-Schallkopfkabel
USB-C-Schallkopfkabel
Ultraschall
Lumify USB-C-Schallkopfkabel
Online einkaufen
Technischer Support
Alle Philips Kund*innen im Gesundheitswesen können Servicetickets für Geräte im
Customer Services Portal
kostenlos erstellen, verfolgen und verwalten.
Registrieren Sie sich hier für ein Konto
.
Für alle Support-Ressourcen und Kontaktinformationen besuchen Sie unser
Support-Center
.
Funktionen
USB-C-Kabel
Das USB-C-Schallkopfkabel ist abnehmbar, damit es einfach ausgetauscht werden kann.
Kabel
Das USB-C-Schallkopfkabel ist kompatibel mit allen mobilen Lumify Schallköpfen
Spezifikationen
Technische Daten
Länge
1,75 m