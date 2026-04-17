Skip to main content
Gesundheitslösungen
Produkte & Services
Fachbereiche
Support & Kontakt
Shop
Zubehör & Verbrauchsmaterialien
Papier
Thermoschreiberpapier 5 Rollen/Pack, Patientenüberwachung
Thermoschreiberpapier 5 Rollen/Pack, Patientenüberwachung
Rolle
Papier
Thermoschreiberpapier 5 Rollen/Pack, Patientenüberwachung
Rolle
Papier
Chemo-thermisches Schreiberpapier, keine Kopfzeile, kein Raster
Vertrieb kontaktieren
Technischer Support
Alle Philips Kund*innen im Gesundheitswesen können Servicetickets für Geräte im
Customer Services Portal
kostenlos erstellen, verfolgen und verwalten.
Registrieren Sie sich hier für ein Konto
.
Für alle Support-Ressourcen und Kontaktinformationen besuchen Sie unser
Support-Center
.
Spezifikationen
Produktdetails
Produktkategorie
Papier
Papierformat
58,7 mm x 25 m
Produktart
Rolle
Latexfrei
Ja
Steril oder nicht steril
Nicht steril
Verpackungsgewicht
0,480 kg
Mindesthaltbarkeit
--
Verpackungseinheit
20 Rollen/Karton
CE-Kennzeichnung
Nicht zutreffend
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
BPA-frei
Frei von BPA und BPS
Produktdetails
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
863301, 863310, 863365, 863300, 863320, 863303, 863311, 863366, 863302, 863321, 863304, 863322, 863277, 863278, 863279, 863283, 863360, 863359, 863380
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips – Thermo-Schreiberpapier, 20 Rollen/Karton, Patientenmonitoring, Kopfzeile, Raster - Philips