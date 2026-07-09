Produktkategorie
Fetal
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M2705A, M2703A, M1350A, M1350B, M1350C, M1353A, M1357A, M1364-60001, M2738A, M1365A, M2727A, M2735A, M2720A
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Direktes EKG
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,181 kg
Verpackungseinheit
1 Kabel
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
989803137631; 989803137641