Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M2705A, M2703A, M1350A, M1350B, M1350C, M1353A, M1357A, M1364-60001, M2738A, M1365A, M2727A, M2735A, M2720A
Produktkategorie
Fetal
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
GE Corometrics 115, 116, 118, 119, 173, 174, 120, 126, 128, 129, 250. SpaceLabs IM77.
Produkttyp
Direktes EKG
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Einweg-Produkt
Verpackungsgewicht
0,200 kg
Verpackungseinheit
1 Karton = 25 Elektroden
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
6 Monate +
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
989803137631; 989803137641