Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
863063, 863085, 863064, 863065, 863086, 863066, 863068, 863088, 863077, 63300, 863301, 863302, 863303, 863304, 863310, 863311, 863320, 863321, 863322, M8102A, M8105A, M3002A
Produkttyp
Kombiniertes Stammkabel und Elektrodenkabel
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
0,156 kg
Verpackungseinheit
1 Kabel
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
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