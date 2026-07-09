Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M2601B, 862108, 862231, 862439, M2636C, M8105A, M8105AT
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
EKG
Produkttyp
Telemetriekabel
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
0,077 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Packung = 1 Kabel
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
989803143491; 989803146911