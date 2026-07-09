Produktkategorie
Zubehör
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
863063, 863064, 863065, 863066, 863067, 863068, 863069, 863070,863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086 , 863087, 863088 ,863283, 863317
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Akku
CE-Kennzeichnung
Nein
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,645 kg
Verpackungseinheit
1 Beutel = 1 Akku
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Mindesthaltbarkeit
6 Monate
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
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