Verwendung mit Geräten von Philips Healthcare
863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863080, 863081, 863082, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M3002A, M8102A, M8105A, M8105AS
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
SpO2
Produkttyp
Adapterkabel
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
0,090 kg
Verpackungseinheit
1 Kabel
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
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