Adapterkabel zum Anschließen von wiederverwendbaren Masimo LNCS-Sensoren an Philips IntelliVue FAST, SureSigns, Philips FAST-SpO2 und Masimo SET(R) Modul sowie das Multi-Parameter-Modul. Masimo, Masimo SET, Masimo LNOP und LNCS sind eingetragene Marken der Masimo Corporation.