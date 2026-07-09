Einweg-Festgel-Elektrode, mit Schaumstoffhaftring und Druckknopf. Silber-/Silberchlorid-Sensor (Ag/AgCI). Für kleinere Erwachsene. Rechteckig, 32 mm x 41 mm; 30Packung, 1500 Elektroden/Karton; Geeignet für alle Philips EKG-Überwachungen von Erwachsenen; Haltbarkeit: mindestens 6 Monate.