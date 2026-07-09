Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863275, 863276, 863278, M2703A, M2704A, M2705A, M3001A, M3002A, M8102A, M8105A, M8105AT
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Zubehör
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,060 kg
Verpackungseinheit
5 Haken/Pack.
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
Alle Kabel