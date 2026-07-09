Ersatzteil-Set für 16 Ableitungen für EKG-Schreiber der Serie PageWriter TC. Inhalt: 9 × 2 farbcodierte Clips, 4 Bananenstecker-Adapter, 6 Kurzschlussstecker, 2 Kabelrechen (Durchmesser 2,54), 2 Kabelrechen (Durchmesser 3,4) und Gebrauchsanweisung.