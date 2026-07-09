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EKG
3-adriges Elektrodenkabel, Clip AAMI, Telemetrie-Elektrodenkabel mit abnehmbarer Abdeckung
3-adriges Elektrodenkabel, Clip AAMI, Telemetrie-Elektrodenkabel mit abnehmbarer Abdeckung
Telemetrie-Elektrodenkabel
EKG
3-adriges Elektrodenkabel, Clip AAMI, Telemetrie-Elektrodenkabel mit abnehmbarer Abdeckung
Telemetrie-Elektrodenkabel
EKG
Grau, Clip-Anschlüsse, mit abnehmbarer Abdeckung, Länge 85 cm, 1 Packung = 1 Elektrodenkabel, zur Verwendung mit Philips Sender/Empfänger Modell TRX4851A, M4841A vom IntelliVue Telemetriesystem M2601B (862108).
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Spezifikationen
Telemetrie-Elektrodenkabel
Patiententyp
Kinder; Erwachsene
Elektrodenkabellänge
85 cm
Anzahl der Adern
3
Abgeschirmt
Ja
Elektrodenbefestigung
Clip
Farbcodierung
AAMI
Produktdetails
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
862231, 862439, 862108, M2601B
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
EKG
Produkttyp
Telemetrie-Elektrodenkabel
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
0,150 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Elektrodenkabel
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Philips - 3-adr. Elektrodenk., Clip AAMI - HC989803151971 - Philips