Produktkategorie
EKG
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1001A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 862474, 862478, 863053, 863054, 863077, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068
Produkttyp
Elektrode
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
Verpackungsgewicht
2,780 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
100 Beutel/Karton (ein Elektrodenkabel/Beutel)
Mindesthaltbarkeit
Ungeöffnet 24 Monate
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril