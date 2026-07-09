Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1001A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863077, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068
Produkttyp
Elektrode
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
Verpackungsgewicht
2,540 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
60 Beutel/Karton (ein Elektrodenkabel/Beutel)
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Ungeöffnet 24 Monate