Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare

863266, M3015A, M3015B, M8105A, M8105AS

Produktkategorie

Gas

Verwendung mit Geräten anderer Hersteller

Ja, mit jedem Microstream Monitor

Produkttyp

Kapnographie

CE-Kennzeichnung

Ja

Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten

Ein-Patienten-Produkt

Verpackungsgewicht

1,500 kg

Verpackungseinheit

25 St./Karton

Nicht mit Naturlatex hergestellt

Ja

Mindesthaltbarkeit

Keiner

Steril ODER nicht steril

Nicht-steril

Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial