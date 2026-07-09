Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Für alle Temperaturmonitore Serie 400 mit Anschluss für 1/4"-Klinkenstecker
Produktkategorie
Temperatur
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1029A, 862474, 862478, M3012A, M3535A/A06, M3536A/A06, M3536M, 863064, 863065, 863066, 863068, M8102A, M8105A, M3000A, M3001A, M3002A, M3016A, M3015B, M3015A
Produkttyp
Sensor
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,120 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1/Packung
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril