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Blutdruckmanschetten
Mobile CL Einweg-Blutdruckmanschette für Erwachsene (klein), hellblau. Umfang: 21,0 bis 27,0 cm. Zur Verwendung mit IntelliVue CL NBP-Pod. Menge: 20 Manschetten.
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Spezifikationen
Blutdruckmanschette
Patiententyp
Erwachsene
Manschettengröße
Erwachsene (klein)
Blasenbreite
Manschettenbreite: 10,5 cm
Manschettenfarbe
Hellblau
Umfang der Extremität
21 bis 27 cm
Blasenlänge
Blase: 18,5 cm
Anzahl der Schläuche
1
Manschettenanschluss
Mobile CL
Produktdetails
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
865216
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
NBP
Produkttyp
Manschette
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
Verpackungsgewicht
1,700 kg
Verpackungseinheit
20 Manschetten/Karton
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keine
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
989803163131
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips - Mobile CL Einweg-Blutdruckmanschette für Erwachsene (klein) Manschette - Philips