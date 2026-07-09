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Mobile CL Einweg-Blutdruckmanschette für Erwachsene (groß), weinrot. Umfang: 33,5 bis 45,0 cm. Zur Verwendung mit IntelliVue CL NBP-Pod.
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Spezifikationen
Blutdruckmanschette
Patiententyp
Erwachsene
Manschettengröße
Erwachsene (groß)
Manschettenfarbe
weinrot
Umfang der Extremität
33,5 bis 45 cm
Blasenbreite
Manschettenbreite: 16 cm
Blasenlänge
Blase: 36,5 cm
Anzahl der Schläuche
1
Manschettenanschluss
Mobile CL
Produktdetails
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
865216
Produktkategorie
NBP
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Manschette
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
Verpackungsgewicht
3,200 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
20 Manschetten/Karton
Mindesthaltbarkeit
Keine
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
989803163131
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips - Mobile CL Einweg-Blutdruckmanschette für Erwachsene (groß) Manschette - Philips