USB-Patientendatenkabel Klasse B für EKG-Schreiber PageWriter TC 30 (860306), TC 50 (860310) und TC 70 (860315) mit 5-poliger Geräte- und 8-poliger PIM-Patientenmodul-Buchse. Länge 2 m. 1 Kabel = 1 Verkaufseinheit.