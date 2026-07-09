Blutdruckmanschetten-Set für Neugeborene, zur Verwendung bei einem Patienten. Set enthält 50 Manschetten: 5 M1866B Größe 1, 10 M1868B Größe 2, 20 M1870B Größe 3, 10 M1872B Größe 4, 5 M1873B Größe 5. Mit neuer Anschlusskonfiguration, ersetzt M1820-60020.