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Blutdruckmanschetten
Ein-Patienten-Manschetten für Neugeborene
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Blutdruckmanschetten
Blutdruckmanschetten-Set für Neugeborene, zur Verwendung bei einem Patienten. Set enthält 50 Manschetten: 5 M1866B Größe 1, 10 M1868B Größe 2, 20 M1870B Größe 3, 10 M1872B Größe 4, 5 M1873B Größe 5. Mit neuer Anschlusskonfiguration, ersetzt M1820-60020.
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Spezifikationen
Blutdruckmanschette
Patiententyp
Neonatal
Manschettengröße
Größe 1; Größe 2; Größe 3; Größe 4; Größe 5
Blasenbreite
Verschiedene
Blasenlänge
Verschiedene
Anzahl der Schläuche
1
Manschettenanschluss
Sicherheit
Produktdetails
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863086, 863087, 863088
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
NBP
Produkttyp
Manschette
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
Verpackungsgewicht
1,040 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
50 Manschetten/Set
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
M1596C; M1597C
Philips - Ein-Patienten-Manschetten für Neugeborene Manschette - Philips