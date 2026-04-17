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Netzkabel für Nordamerika Länge 2,9 m
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Netzkabel für Nordamerika. Länge 2,9 m. Kann mit dem 989803168221 Verlängerungskabel, Länge 7,62 m, verwendet werden.
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Spezifikationen
Produktdetails
Maßeinheit
Je 1 St.
Einmal- oder wiederverwendbar
Wiederverwendbar
Verwendung mit Geräten von Philips
Expression, Expression MR200, IP5, Precess, Essential, Magnitude, 4500
Verpackungsgewicht
0,900 kg
CE-Kennzeichnung
Ja
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips - Netzkabel für Nordamerika Länge 2,9 m Stromversorgung - Philips