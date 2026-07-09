Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, M3536A, M4735A
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
EKG
Produkttyp
Stammkabel
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungseinheit
1 Packung = 1 Kabel
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
M1622A; M1624A; M1626A; M1671A; M1672A; M1673A; M1674A