Produktkategorie
EKG
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
865350, 865351
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Telemetrie-Elektrodenkabel
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
0,999 kg
Verpackungseinheit
1 Packung = 20 Elektrodenkabel
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht steril
Mindesthaltbarkeit
--
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
989803172221, 989803210401, 989803211031