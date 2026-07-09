EKG-Stammkabel. AAMI/IEC. Zum Anschluss der 3-, 5- und 6-adrigen Elektrodenkabel der MX4x Serie an Geräte mit 12-poliger EKG-Buchse (zur Verwendung an Bettmonitoren). Länge des Stammkabels = 2,7 m. Wiederverwendbar. 1 Packung = 1 Kabel.