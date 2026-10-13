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SureSigns HS-1 2D-Strichcode-Set
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Spezifikationen
Produktdetails
Maßeinheit
Je 1 St.
Verpackungsgewicht
499 kg
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips - SureSigns HS-1 2D-Strichcode-Set Zubehör für die Patientenüberwachung - Philips