Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1006B, M3001A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3002A, M8102A, M8105A, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6
Produktkategorie
Blutdruck invasiv
Produkttyp
Einweg-Besteck zur Druckmessung
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
0,999 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
5 Ständer
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril