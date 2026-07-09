Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1006B, M3001A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3002A, M8102A, M8105A, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6
Produktkategorie
Blutdruck invasiv
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja
Produkttyp
Einweg-Besteck zur Druckmessung
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
0,999 kg
Verpackungseinheit
50 stumpfe Kanülen
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Steril