Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1006B, M3001A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3002A, M8102A, M8105A
Produktkategorie
Blutdruck invasiv
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
GE (Marquette)
Produkttyp
Adapterkabel
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
0,999 kg
Verpackungseinheit
1 Kabel
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
989803177901