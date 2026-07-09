Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1006B, M3001A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3002A, M8102A, M8105A
Produktkategorie
Blutdruck invasiv
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
GE (Marquette)
Produkttyp
Adapterkabel
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,999 kg
Verpackungseinheit
1 Kabel
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
989803177901