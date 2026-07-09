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Spezifikationen
IBP-Einmal-Besteck zur Druckmessung
Patientengruppe
Kinder; Erwachsene
Blutentnahme
Nein
Anzahl der Drucksensoren
2
Set-Länge
183 cm
Produktdetails
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja
Produktkategorie
Blutdruck invasiv
Produkttyp
Einweg-Besteck zur Druckmessung
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
0,999 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
10 Sets
Mindesthaltbarkeit
36 Monate
Steril ODER nicht steril
Steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
989803177921
Philips - Doppel-Set TP4 183 cm Premium Stripe Einweg-Besteck zur Druckmessung - Philips