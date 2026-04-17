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Nicht MR-geeigneter USB-Streifenschreiber für das Expression Informationsportal. Umfasst Streifenschreiber mit USB-Kabel, Netzadapter und Papierrolle. Netzkabel nicht inbegriffen. Optionaler Streifenschreiber für Expression IP5 865471.
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Spezifikationen
Produktdetails
Maßeinheit
Je 1 St.
Einmal- oder wiederverwendbar
Wiederverwendbar
Patiententyp
Erwachsene, Kinder, Kleinkinder, Neugeborene
Verwendung mit Geräten von Philips
Expression IP5
Steril oder nicht steril
Nicht-steril
Latexfrei
Ja
Verpackungsgewicht
2,72 kg
CE-Kennzeichnung
Ja
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips - Streifenschreiber-Set Streifenschreiber, USB MR-Überwachung - Philips