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Zur Verwendung mit dem Expression MR Standard NIBP Schlauch 989803183221. Enthält je 1 der Einmal-Blutdruckmanschetten: Bein, Erwachsene (groß, extralang), Erwachsene (groß), Erwachsene (extralang), Erwachsene (klein), Kinder und Kleinkinder
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Spezifikationen
Produktdetails
Maßeinheit
8 St./Karton
Verpackung
Je 1 der Einmal-Blutdruckmanschetten: Bein, Erwachsene (groß, extralang), Erwachsene (groß),
Erwachsene (extralang), Erwachsene (klein), Kinder und Kleinkinder
Einmal- oder wiederverwendbar
Für einmaligen Gebrauch
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips
Expression MR200
Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
Expression MR Standard NIBP Schlauch 989803183221
Steril/nicht steril
Nicht-steril
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
CE-Kennzeichnung
Ja
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.