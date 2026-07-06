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Blutdruckmanschette, Einzellumen Erwachsene (extralang)
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Umfang von 27,5 bis 36,0 cm. Zur Verwendung mit dem Expression MR Standard-Verbindungsschlauch 989803183221.
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Spezifikationen
Produktdetails
Maßeinheit
Je 1 St.
Einmal- oder wiederverwendbar
Wiederverwendbar
Patiententyp
Erwachsene
Verwendung mit Geräten von Philips
Expression MR200
Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
Expression MR Standard-Verbindungsschlauch 989803183221
Steril oder nicht steril
Nicht-steril
Latexfrei
Ja
CE-Kennzeichnung
Ja
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips - Blutdruckmanschette, Einzellumen Erwachsene (extralang) - Philips