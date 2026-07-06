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Blutdruckmanschette, Einzellumen Kleinkinder Gr. 5
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Umfang von 10,0 bis 15,0 cm. Zur Verwendung mit dem Expression MR Verbindungsschlauch für Neugeborene 989803183231.
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Spezifikationen
Produktdetails
Maßeinheit
10 St./Karton
Einmal- oder wiederverwendbar
Für einmaligen Gebrauch
Patiententyp
Kleinkinder
Verwendung mit Geräten von Philips
Expression MR200
Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
Expression MR Standard-Verbindungsschlauch 989803183221
Steril oder nicht steril
Nicht-steril
Latexfrei
Ja
CE-Kennzeichnung
Ja
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips - Blutdruckmanschette, Einzellumen Kleinkinder Gr. 5 - Philips