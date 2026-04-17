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LoFlo Gasprobenschlauch Getrennt, 20 St./Karton, Nasal-Sonde für Erwachsene
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Spezifikationen
Produktdetails
Maßeinheit
20 St./Karton
Einmal- oder wiederverwendbar
Für einmaligen Gebrauch
Patiententyp
Erwachsene
Verwendung mit Geräten von Philips
Expression MR200
Latexfrei
Ja
Steril oder nicht steril
Nicht-steril
CE-Kennzeichnung
Ja
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips - LoFlo Gasprobenschlauch Getrennt, 20 St./Karton, Nasal-Sonde für Erwachsene - Philips