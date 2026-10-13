Skip to main content
Gesundheitslösungen
Produkte & Services
Fachbereiche
Support & Kontakt
Shop
Zubehör & Verbrauchsmaterialien
MR-Monitoring
Drahtloses wSpO2-Patientenmodul
Drahtloses wSpO2-Patientenmodul
Pulsoxymetrie
MR-Monitoring
Drahtloses wSpO2-Patientenmodul
Pulsoxymetrie
MR-Monitoring
Drahtloses wSpO2-Modul zur Verwendung mit den Patientenmonitoren Expression, Essential oder Expression MR200. Herstellung auf Anfrage – 30 Tage Wartezeit.
Vertrieb kontaktieren
Technischer Support
Alle Philips Kund*innen im Gesundheitswesen können Servicetickets für Geräte im
Customer Services Portal
kostenlos erstellen, verfolgen und verwalten.
Registrieren Sie sich hier für ein Konto
.
Für alle Support-Ressourcen und Kontaktinformationen besuchen Sie unser
Support-Center
.
Spezifikationen
Produktdetails
Maßeinheit
Je 1 St.
Verwendung mit Geräten von Philips
Essential, Expression, Expression MR200
Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
989803161991
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips - Drahtloses wSpO2-Patientenmodul Pulsoxymetrie - Philips