Skip to main content
Gesundheitslösungen
Produkte & Services
Fachbereiche
Support & Kontakt
Shop
Zubehör & Verbrauchsmaterialien
MR-Monitoring
Expression MR
Expression MR
Expression MR, wECG-Modul
MR-Monitoring
Expression MR
Expression MR, wECG-Modul
MR-Monitoring
Dieses MR-geeignete EKG-Modul ist zur Verwendung mit dem Expression MR200 Patientenmonitor vorgesehen. Mit anpassbaren Netzwerken. Herstellung auf Anfrage – 30 Tage Wartezeit.
Vertrieb kontaktieren
Technischer Support
Alle Philips Kund*innen im Gesundheitswesen können Servicetickets für Geräte im
Customer Services Portal
kostenlos erstellen, verfolgen und verwalten.
Registrieren Sie sich hier für ein Konto
.
Für alle Support-Ressourcen und Kontaktinformationen besuchen Sie unser
Support-Center
.
Spezifikationen
Produktangaben
Maßeinheit
Je 1 St.
Einmal- oder wiederverwendbar
Wiederverwendbar
Wiederaufladbar
Ja
Akkutyp
Lithium-Polymer
Verwendung mit Geräten von Philips
Expression MR200 Patientenmonitor
Latexfrei
Ja
Steril oder nicht steril
Nicht-steril
Akkuleistung
Ja
Verpackungsgewicht
0,150 kg
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwandte Produkte
Expression MR200
Kosteneffizienz und hochwertige Parameter am Patientenbett – für ein schnelles und wirksames Eingreifen
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips - Expression MR Expression MR, wECG-Modul - Philips