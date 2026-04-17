Produktkategorie
EKG
Patiententyp
Kinder; Erwachsene
Messort
Extremitäten, Brustwand
Produktart
EKG-Kabel für diagnostisches EKG
Elektrodenkabellänge
3,45 m
Anzahl der Elektroden
10
Abgeschirmt
Abgeschirmt
Methode zum Fixieren der Elektroden
Krokodilklemme
Farbcodierung
IEC
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Latexfrei
Ja
Steril oder nicht steril
Nicht-steril
Verpackungseinheit
1
Mindesthaltbarkeit
Keine
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Zur Verwendung mit Philips Produkten
860392