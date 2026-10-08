Skip to main content
Gesundheitslösungen
Produkte & Services
Fachbereiche
Support & Kontakt
Shop
Zubehör & Verbrauchsmaterialien
MR-Monitoring
Expression MR LoFlo Gasprobenschlauch für einmaligen Gebrauch, mit Luftwegadapter 100 St./Karton
Expression MR LoFlo Gasprobenschlauch für einmaligen Gebrauch, mit Luftwegadapter 100 St./Karton
CO2 (Kohlendioxid)
MR-Monitoring
Expression MR LoFlo Gasprobenschlauch für einmaligen Gebrauch, mit Luftwegadapter 100 St./Karton
CO2 (Kohlendioxid)
MR-Monitoring
Für Monitore, die ohne Anästhetika-Option konfiguriert sind. LoFlo Gasprobenschlauch, Luftwegadapter für Erwachsene, 100 St./Karton
Vertrieb kontaktieren
Technischer Support
Alle Philips Kund*innen im Gesundheitswesen können Servicetickets für Geräte im
Customer Services Portal
kostenlos erstellen, verfolgen und verwalten.
Registrieren Sie sich hier für ein Konto
.
Für alle Support-Ressourcen und Kontaktinformationen besuchen Sie unser
Support-Center
.
Spezifikationen
Produktdetails
Maßeinheit
100 St./Karton
Einmal- oder wiederverwendbar
Für einmaligen Gebrauch
Verwendung mit Geräten von Philips
Expression MR200
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril/nicht steril
Nicht steril
CE-Kennzeichnung
Ja
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips - HC989803185381 - Philips