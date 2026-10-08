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Modul-Ladegerät Ersetzt 9023 (989803152891)
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Zum Aufladen der Drahtlosmodul-Akkus 989803152881 (9065) und 989803191341. Kein Netzkabel inbegriffen, bei Bedarf bitte bestellen: 989803168211, 453564177501 oder 989803173901.
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Spezifikationen
Produktdetails
Maßeinheit
Je 1 St.
Einmal- oder wiederverwendbar
Wiederverwendbar
Wiederaufladbar
Ja
Akkutyp
Lithium-Ionen
Verwendung mit Geräten von Philips
865214, 865323, 865353, 866120, 866185
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips - Modul-Ladegerät Ersetzt 9023 (989803152891) Stromversorgung - Philips