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Spezifikationen
Produktdetails
Maßeinheit
Je 1 St.
Einmal- oder wiederverwendbar
Wiederverwendbar
Wiederaufladbar
Ja
Akkutyp
Lithium-Ionen
Verwendung mit Geräten von Philips
866185
Verpackungsgewicht
1 kg
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips - Akku für Drahtlosmodul (Gen-3) Wiederverwendbar Stromversorgung - Philips