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Expression MR drahtloses wSpO2-Patientenmodul (Gen-3) Netzwerke 1 bis 5
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Spezifikationen
Produktdetails
Maßeinheit
Je 1 St.
Einmal- oder wiederverwendbar
Wiederverwendbar
Verwendung mit Geräten von Philips
866185
Verpackungsgewicht
0,350 kg
CE-Kennzeichnung
Ja
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips - Expression MR drahtloses wSpO2-Patientenmodul (Gen-3) Netzwerke 1 bis 5 - Philips