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AAMI-konform, zur Verwendung mit 989803192761 oder 989803194341. Expression MR EKG-Kabel, AAMI, KV
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Spezifikationen
Produktdetails
Maßeinheit
Je 1 St.
Einmal- oder wiederverwendbar
Wiederverwendbar
Verwendung mit Geräten von Philips
866185
Latexfrei
Ja
Verpackungsgewicht
1 kg
CE-Kennzeichnung
Ja
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips - Expression MR EKG-Kabel, AAMI EKG (Elektrokardiogramm) - Philips