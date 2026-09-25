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Dieses für die MRT entwickelte IBP-Kabel ist technisch auf die Verwendung im MR-Raum ausgelegt.
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Spezifikationen
Produktdetails
Maßeinheit
Je 1 St.
Einmal- oder wiederverwendbar
Wiederverwendbar
Kabellänge
1,5 m
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Weitere Produkte
Expression MR400
Heben Sie das Potential Ihres Monitors vom MR-Level auf die Leistungsfähigkeit eines Bettmonitors.
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips - Expression MR MR IBP-Sensorkabel - Philips