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MR IBP-Drucksensor, Erw/Kinder
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Dieser für die MRT entwickelte IBP-Sensor ist technisch auf die Verwendung im MR-Raum ausgelegt.
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Spezifikationen
Produktdetails
Maßeinheit
20 Stück/Karton
Einmal- oder wiederverwendbar
Für einmaligen Gebrauch
Patiententyp
Erwachsene/Kinder
Latexfrei
Ja
Steril oder nicht steril
Sterilisation mittels Ethylenoxid
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Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.