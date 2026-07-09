CapnoTrak CO2-Nasal-Sonde

Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
Zur Verwendung mit Efficia Patientenmonitoren (863300, 863301, 863302, 863303, 863304) und Defibrillator (867172).
Produktkategorie
Kapnographie
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Gasprobenschläuche
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
30 Gramm
Verpackungseinheit
25/Beutel
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
--
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
Das CapnoTrak Zubehör wurde für den Gebrauch mit dem CapnoTrak Modul validiert.
Technologie
SideStream
Patientengruppe
Erwachsene
Intubiert oder nicht intubiert
Beides
Mit Sauerstoff
Nein