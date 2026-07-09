CapnoTrak CO2-Nasal-Sonde

Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
Zur Verwendung mit: Efficia Patientenmonitore (863300, 863301, 863302, 863303, 863304) und Defibrillator (867172).
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Das CapnoTrak Zubehör wurde für den Gebrauch mit der integrierten CapnoTrak Engine validiert; die Verwendung von Zubehör anderer Marken als Respironics kann nicht verifiziert werden.
Produktkategorie
Kapnographie
Produkttyp
Gasprobenschläuche
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
30 Gramm
Verpackungseinheit
25/Beutel
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Mindesthaltbarkeit
--
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
Das CapnoTrak Zubehör wurde für den Gebrauch mit dem CapnoTrak Modul validiert
Technologie
SideStream
Patientengruppe
Kleinkinder/Neugeborene
Intubiert oder nicht intubiert
Beides
Mit Sauerstoff
Nein