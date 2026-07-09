CapnoTrak CO2-Nasal-Sonde

Das CapnoTrak Modul ist eine integrierte Kapnographielösung zur Überwachung von etCO2 und Atemfrequenz. Die einzigen erforderlichen externen Komponenten sind wiederverwendbare Filterbaugruppe, Entfeuchterschlauch und Sonde bzw. Luftwegadapter. Das CapnoTrak Zubehör ist zur Verwendung an intubierten und nicht intubierten Patienten in verschiedenen Größen erhältlich. Die Nasal-Sonden und Luftwegadapter eignen sich für zahlreiche verschiedene Anwendungen bei Erwachsenen, Kindern und Kleinkindern. Für die Überwachung aus größerer Entfernung können wahlweise Verlängerungsschläuche verwendet werden.