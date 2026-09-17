CapnoTrak Entfeuchterschlauch

Verwendung mit Geräten von Philips Healthcare
Zur Verwendung mit: Efficia Patientenmonitore (863300, 863301, 863302, 863303, 863304) und Defibrillator (867172).
Produktkategorie
Kapnographie
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Das CapnoTrak Zubehör wurde für den Gebrauch mit der integrierten CapnoTrak Engine validiert; die Verwendung von Zubehör anderer Marken als Respironics kann nicht verifiziert werden.
Produkttyp
Entfeuchterschlauch
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
1,5 Gramm
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
10/Beutel
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
--
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
Das CapnoTrak Zubehör wurde für den Gebrauch mit dem CapnoTrak Modul validiert.
Technologie
SideStream
Patientengruppe
Erwachsene, Kinder, Kleinkinder/Neugeborene
Intubiert oder nicht intubiert
Beides
Mit Sauerstoff
--
Kurz- oder Langzeit
Beides