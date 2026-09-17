CapnoTrak Entfeuchterschlauch

Klare CO2-Kurve

Der Luftwegadapter von CapnoTrak weist in der Mitte seines Lumens eine kleine Öffnung auf. Außerdem verfügt das Modul über einen Wasserfilter und eine sehr kleine Probenzelle. All das ermöglicht eine überaus klare CO2-Kurve und schnelle Anstiegszeit und macht CapnoTrak zum idealen Modul für Atemfrequenzen von bis zu 100 Atemzügen/min.