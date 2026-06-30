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Das Akku-Ladegerät für X3/MX100 ermöglicht das Laden der Akkus von IntelliVue X3 (867030) und IntelliVue MX100 (867033) auf dem intelligenten Akkukonditionierer 865432.
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