Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
867030 IntelliVue X3, 867033 IntelliVue MX100, 867036 IntelliVue MMX, 867039 IntelliVue Hämodynamik-Erweiterung, 867040 IntelliVue Kapnographie-Erweiterung, 867041 IntelliVue Microstream-CO2-Erweiterung, M1029A Temperatur-Parameter-Modul, alle Philips Patientenmonitore und Defibrillatoren, die in den Gebrauchsanweisungen des Geräts aufgelistet sind.
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
Temperatur
Produkttyp
Wiederverwendbarer Temperatursensor
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Verwendung bei mehreren Patienten (Wiederverwendbar)
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
3 Sensoren/Verpackung
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril