Unsere wiederverwendbare Temperatursensoren sind auf das Standhalten von Autklavierung validiert. Philips wiederverwendbare Sonden können gemäß den Gebrauchsanweisungen desinfiziert und anschließend bei einer gesättigten Dampftemperatur von 132 °C vier Minuten lang autoklaviert und 30 Minuten lang getrocknet werden. Alternativ ist eine gesättigte Dampftemperatur von 134 °C (maximal) für drei Minuten mit einer Trockenzeit von 20–30 Minuten möglich. Siehe Gebrauchsanweisung für vollständige Anweisungen zu Reinigung, Desinfektion und Sterilisation.